內地生一炮過繳年租18萬！星凱．堤岸開放式呎租66元、回報3.7厘

踏入租賃旺季，不少內地生積極尋找租盤。火炭星凱．堤岸開放式單位獲中大內地學生垂青，以月租1.5萬元承租單位，呎租約65.8元。同時亦「一炮過」繳付一年租金合共18萬元，業主買入單位未滿一年租金回報3.7厘。



中原地產高級分行經理姚枝榮表示，上述租賃單位為星凱．堤岸1座高層C室，實用面積228平方呎，採開放式間隔。據悉，新租客為一名內地男學生，於香港中文大學就讀，因見屋苑配套完善，交通方便，決定租入單位自用，方便上學。

↓↓星凱．堤岸1座高層C室↓↓

月租1.5萬元 預繳一年租金18萬元

原業主開價約1.55萬元，雙方議價後以1.5萬元租出，並先付一年租金合共18萬元，單位呎租約65.8元。據單位相片可見，單位裝修新凈，傢俬電器齊備。

翻查資料，業主於2025年以485萬元購入單位，買入不足一年。現租出單位可享約3.7厘租金回報。