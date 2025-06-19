跑馬地四百呎舊樓458萬有交易！呎價1萬　樓價10年竟要慘蝕四成

樓價從高位回落，不過有部分舊樓業主持貨多年仍要大幅損手離場。跑馬地景光街舊樓一伙一房單位最新以458萬元沽出，呎價約10,339元。原業主早於2015年買入單位，帳面仍需大幅蝕讓322萬元，樓價10年蒸發超過4成。



利嘉閣地產分區董事梁國樑表示，涉及的單位景光街16至22號高層單位，實用面積約443平方呎，屬一房連工人房間隔，另連約600平方呎天台，外望開揚城市景觀。新買家為投資客，因心儀單位景觀開揚，並附帶雅致裝修，睇樓後即時與業主進行洽購。最終單位以458萬元成交，折合呎價約10,339元。

持貨10年仍要蝕四成離場

資料顯示，屋苑二手成交不多，今年僅錄得1宗成交。一伙實用面積同為443平方呎的單位於4月以480萬元沽出，呎價10,835元；即是次單位造價較其略低22萬元或5%。

原業主早於在2015年以約780萬元買入單位，持貨已有10年，是次沽貨帳面蝕讓322萬元，單位期内大幅貶值41%。