無樓睇都照租！裝修客短租新屯門中心兩房4個月、每月1.35萬

暑假租賃旺季來臨，有租客即使「無樓睇」亦承租單位。新屯門中心一伙兩房單位獲區內短租客垂青，即使無法安排睇樓，但鑑於短租盤稀少，所以決定以每月1.35萬元租金承租單位4個月，呎租29.2元。業主料享4.6厘租金回報。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述租賃單位為4座低層C室，實用面積462平方呎，採兩房一廳間隔，日前獲短租客承租。據悉，該租客原居所正在裝修，所以需要另覓單位暫住。

租賃單位為4座低層C室，實用面積462平方呎，採兩房一廳間隔。（資料圖片）

未睇樓即簽約 月付1.35萬短租4個月

據代理透露，該租客之所以鍾情這個單位，主要因為它與其原住所位於同一屋苑，不僅搬遷便利，也方便往返原居所監督裝修進度。此外，鑑於區內短期租盤供應緊張，租客在無法實地看樓的情況下，僅憑參考同類型單位的間隔佈局，便決定以月租1.35萬元承租4個月，呎租為29.2元。

翻查資料，如以同類型單位銀行估價約350萬元作計算，該單位的租金回報率高達4.6厘。