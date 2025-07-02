買磚頭退休！年長租客驚租金變貴　289萬FULL PAY買兆禧苑一房

近期拆息下調，吸引部分租客把握時機置業。屯門居屋兆禧苑有一房單位，獲年長租客垂青。該租客因厭倦多年租樓生活及擔心日後租金變貴，決定以已補地價289萬元「FULL PAY」入市，呎價8,234元。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述成交單位為兆禧苑D座低層9室，實用面積351平方呎。據了解，新買家為區內年長租客，因有感租金持續上升，另見市場上可供選擇租盤有限尋找合適租盤費時費力，同時又看好該區即將落成的大型基建項目帶來的升值潛力，決定把心一橫，轉租為買做業主。

屯門居屋兆禧苑。（資料圖片）

減價吸客289萬易手 持貨14年倍賺

代理透露，是次成交單位有基本裝修可盡快入住，加上原業主亦願意減價11萬元，新買家最終決定以已補地價289萬元「FULL PAY」入市，作為退休自住之用，呎價為8,234元。

翻查資料，原業主2011年以約已補地價142萬元購入單位，持貨14年後轉手，帳面獲利147萬元，單位升值逾一倍。