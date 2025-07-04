投資客趁低吸納　388萬買北角君譽峰開放式　上手5年半帳面輸三成

撰文：黃祐樺
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港島北角單幢半新盤君譽峰再得大幅蝕讓個案，該單幢盤一伙開放式戶以388萬元沽出，較5年半前買入價帳面貶值三成。至於新買家為投資客，因見造價大跌決定趁低吸納，料租金回報為4.3厘。

中原地產分行高級資深區域營業董事林龍南表示，是次成交為北角君譽峰低層D室，單位實用面積205平方呎，屬開放式間隔，設露台，座向北。原業主最初用作投資收租用，惟因「無心戀戰」決定放售單位，最終以388萬元沽出，呎價18,927元。

↓↓北角君譽峰低層D室↓↓

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投資者接貨　料租金回報4.3厘

至於，新買家為投資客，見單位造價跌幅接近三成，故決定趁低吸納，購入作收租投資用。林龍南指，以租金約1.4萬元計，料租金回報為4.3厘。

據悉，原業主於2019年12月以556萬元購入單位，持貨5年半，是次沽出帳面需蝕讓168萬元，單位期內貶值約三成。

北角君譽峰。
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