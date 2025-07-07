何文田豪宅又見血！用家1928萬買天鑄兩房套　上手蝕幅夠買兩車位

何文田新晉豪宅再爆二手蝕讓個案。區內入伙約10年的豪宅屋苑天鑄，一伙兩房單位以1,928萬元成交，呎價23,891元。原業主持貨近7年，帳蝕876萬元，樓價跌幅達31%，近乎可買屋苑兩個車位。



中原地產高級資深分區營業經理余社朝表示，上述成交單位為天鑄8座中層B室，實用面積807平方呎，採兩房套間隔，另設工人套房，單位座向西方，可享維港煙花景。

買家睇中靚裝修 1,928萬承接

據代理透露，該單位已放盤多年，業主今年初將叫價調整至2,200萬元後，終獲買家垂青。新買家為自住客，鍾情單位全新裝修且光線充足，決定洽購。經多輪議價，最終以1,928萬元成交，呎價23,891元。據恒生網上物業估價顯示，該單位最新估值為1,927萬元，是次成交價與銀行估價相若。

成交單位為天鑄8座中層B室，實用面積807平方呎，採兩房套間隔，另設工人套房。（資料圖片）

7年輸逾八球半 夠買屋苑兩個車位

翻查資料，原業主於2019年1月以約2,804萬元購入上址，持貨接近7年沽貨，帳面需蝕讓876萬元離場，單位期內貶值31%。以屋苑去年12月一個車位以448萬元成交作參考，是次蝕讓金額幾乎相當於買兩個車位。