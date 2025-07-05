金融穩步向好　樓市危中有機　一個理由看好香港未來！

有讀者問：「蔡生，你單憑今年有5名哈佛生轉來香港讀書，以及近期藍籌地產股大升4成，就認定香港經濟已經走出谷底，開始穩步向好，未免過於武斷吧？」這個問題問得相當好，有些激進的網民更經常批評筆者盲目唱好香港。既然有讀者指出我的不是，所講的只是片面之詞，那麼就讓筆者進一步來解釋清楚。



5名哈佛生選擇轉校來港讀書，難道就只是一個簡單的轉校事件嗎？當然不是，哈佛大學是國際頂尖大學，世界排名長期在三甲之內，是全球各地學子夢寐以求想進入的著名學府，以往只有香港學生想去哈佛讀書，哪有哈佛學生轉過來香港上學的？今次轉校事件當然不是單一事件，而是在告訴我們需要改變以往的認知，今天歐美國家紛亂的局面，不但在政治上受到衝擊，經濟上也受到牽連，現在連教育也遭受嚴重影響。尤其是美國總統特朗普對外國學生的敵視態度，簡直讓人心寒。也正因如此，成就了一個東方教育樞紐的誕生，香港的外地留學生高達7.9萬人，相比以往倍數增加，亞洲教育中心樞紐的形成，不但能夠培養卓越人才，也為香港帶來無限商機。

亞洲教育中心樞紐形成

至於提到地產股上升4成，網友指是股票市場的炒作行為，有升就會有跌，並不是樓市上升4成，不要得意忘形。網友形容我過於樂觀看好，樓市仍會大跌，筆者最終將自食其果。說得並非完全沒有道理，個別股票在低位回升幾成，不是樓價上升幾成，不能相提並論。我同意，我也沒有說樓市會上升幾成，我只是強調當金融穩步向好，樓市就危中有機，甚至能夠止跌回穩。至今我仍然堅持我的看法，估計下半年樓市會有3%的回升。龍頭地產股兩三個月間上升4成，當然是利好的訊號，股樓的關係被稱爲「孖公仔」，一般情況下，股市先行，樓市就會隨後，起碼有一些人在股市賺了錢，就有可能投資買樓，購買力就可大大增強，這樣對樓市發展帶來正面影響。

股市從去年低位16,000點左右開始整固後，反覆上升到今天大約24,000點，光是今年也已升了两成多，而每日成交金額平均達到2423億元左右，毫無疑問，股市量價齊升，金融市場一片興旺；可是樓市方面卻好壞參半，住宅樓價指數連跌多周後開始止跌回升，上月份（6月）整體交投量達到7275宗，創出今年新高，其中新樓巿場成交十分暢旺，全年交投量有望突破2萬宗，二手市場用家亦加快速度入市，筍盤已消化得七七八八。然而，工商舖及投資市場仍然比較嚴峻，雖然遊客有所增加，可是消費模式的轉變，令飲食和零售店舖仍然錄到「關閉潮」。而供過於求的寫字樓巿場，需要一段較長時間來填滿空置單位等等。近日彭博一則新聞，主要是描述香港有11家上市中小型地產財團負債達1730億元，其中在1年內需要償還的貸款460億元出現風險，也有中型地產商166億元的債務到期出現違約。相信這些財團負債主要來自於商業借貸，然而此等消息無疑對樓市造成負面影響，與開始復甦的住宅市場情況背道而馳。

金融中心地位鞏固 看好香港未來

那麼如何從經濟角度來看後市，這邊廂，股市正在蓬勃發展，亞洲教育中心樞紐形成，各類人才不斷湧入；那邊廂，住宅市場樂觀，商業板塊嚴峻，樓市乍暖還寒，危中有機。筆者為什麼看好香港未來？原因最重要的一點就是，香港國際金融中心地位的鞏固和提升。記住一點，香港只是彈丸之地，只要國際金融中心地位長期在三甲之內（偶爾跌至第四也無妨），香港就會有美好的未來。從著名投行專家羅奇「香港玩完」言論的轉軑，到「國際金融中心遺址」謬論的破滅，都在證明唱衰香港的笑話和無知。

今年上半年 ，香港IPO 市場突飛猛進，集資總額達 1071億港元 ，比去年同期增長7倍，躍居全球IPO市場第一位；美國納斯達克上半年的IPO集資額約為713億港元，排名全球第二。香港IPO市場的繁榮景象，關鍵在於既懂得把握自身優勢，又善用國家惠港政策。去年中國證監會發布五項資本市場對港合作措施，明確支持內地行業龍頭企業赴港上市，為 「A＋H」 模式掃清制度障礙 。從科技與消費行業的崛起到國際資本的回流，都顯示香港正以多重優勢吸引全球資本流入。羅兵咸永道預測，今年香港IPO集資額可達2000至2200億元，有望超越紐約重奪IPO 集資額全球第一名。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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