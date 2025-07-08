超級豪宅又再大蝕三成！渣甸山皇第複式戶1.17億沽　狂輸6348萬

渣甸山超級豪宅皇第繼近月前錄得首宗二手蝕讓個案後，新近再錄得第二宗慘蝕個案！該豪宅一伙低層複式戶以1.17億元沽出，較2020年6月買入價帳面貶值約32%。若計及稅款及其他使費，實蝕金額高達約6,348萬元。



上述蝕讓個案為皇第5樓、6樓複式B室(連兩個車位)，實用面積2,849平方呎，在6月27日以1.17億元成交，呎價約41,067元。新買家英文名字為國語拼音，料為內地客。

2020年買入價1.72億

翻查資料，原業主於2020年6月以1.72億元一手買入上述皇第複式戶，當時成交呎價高達60,372元。惟以最新二手成交價1.17億元計算，單位在過5年帳面貶值約32%，樓價蒸發約5,500萬元。

若計及原業主買入單位所繳付的稅款731萬元，以及是次賣出時所支付的佣金開支約117萬元，預計實蝕金額約6,348萬元。

渣甸山皇第外望景觀。（黃舒慧攝）

事實上，上述單位已是皇第的第二宗二手蝕讓個案，在5月份該豪宅屋苑8樓A室複式戶，實用面積2,846平方呎，屬複式單位，在5月中以1.25億元沽出予一名內地客，成交呎價約43,921元。

惟原業主於2020年1月份以逾1.7645億元買入該單位，當時成交呎價高達62,000元。即轉售大幅貶值29%，樓價蒸發約5,145.2萬元。若加上買入時的15%辣招稅2,646.78萬元，以及最新賣出時的佣金開支125萬元，實際金額更高達7,911.98萬元。

渣甸山皇第。

皇第由資策（0497）及泛海（0129）等合作發展的渣甸山皇第，屬於超級豪宅，在2024年12月，發展商為最後一伙21樓至23樓連裝修特色單位進行「全球招租」，意向月租約280萬元，呎租約400元。該特色戶為三複式單位，為東半山最大之頂層單位，實用面積6,867平方呎，裝修連全屋名牌傢具合耗資逾7,000萬元。