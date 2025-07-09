按保計劃允許出租自住物業　近一年獲批1697宗申請　失業原因佔2%

按證保險公司於去年8月為按揭保險計劃設立新安排，按個別情況批准合資格業主將自住的物業出租，財經事務及庫務局局長許正宇今日（9日）書面回覆議員提問，表示截至今年6月底，按證保險公司就新安排共收到約1,800宗申請，當中共有1,697宗申請獲批。



1320宗涉其他特別需要、336宗涉家庭誕新生嬰兒

財經事務及庫務局局長許正宇表示，截至今年6月底，按證保險公司就新安排共收到約1,800宗申請，當中共有1,697宗申請獲批。申請原因包括有1,320宗是業主有其他特別需要出租物業，而本身在相關物業已自住最少12個月，個案佔78%屬最多；另有336宗為業主家庭將有新生嬰兒或領養兒童，導致住屋要求改變，佔約20%；以及41宗是業主失業，因而需要更具彈性的住屋或財務安排，僅佔約2%。

業主失業需彈性住屋或財務安排僅佔2%

許正宇指，由於按保計劃旨在促進市民安居置業，業主自住要求仍然是該計劃的主要合資格準則。新安排屬特殊措施，以協助有特別需要人士。而新安排推行接近一年，目前運作暢順，並為有特別需要的業主提供實質協助。按證保險公司暫無計劃調整新安排，未來會不時根據市場情況檢視按保計劃。