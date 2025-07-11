馬鞍山雅景臺三房660萬沽　長情業主持29年賺437萬　升近兩倍

樓市交投持續向好，馬鞍山雅景臺錄七月錄首宗成交。屋苑有三房套連儲物房單位，於近日以660萬元易手，原業主持貨29年，最終獲利437萬元，單位升值1.96倍。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，該單位為1座高層C室，實用面積約656平方呎，屬三房套連儲物房間隔。原業主最初開價約680萬元，經議價後終以660萬元易手，平均呎價爲10,061元。

馬鞍山雅景臺。

持貨29年帳面升逾四球

據了解，該新買家爲自住用家，見單位間隔實用，價錢亦合理，便立刻入市。根據滙豐的網上銀行估價顯示，該單位現時估值約668萬元，即最新成交價較銀行估價低約1.2%。

至於，原業主於1996年以223萬元買入單位，持貨29年，是次轉手帳面升值約437萬元，單位升值1.96倍。