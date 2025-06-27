馬鞍山迎海兩房728萬沽　持貨8年蝕近19%離場

隨着拆息回落，樓市亦帶動向好。馬鞍山迎海一伙兩房單位最近以728萬元沽，原業主持貨約8年，帳面蝕讓18.8%或近兩成離場。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，該單位爲4期7座高層C室，實用面積約513平方呎，原業主開價約790萬元，經商議後以728萬元易手，折合實用呎價爲14,491元。

胡耀祖指，該新買家見單位景觀開揚，間隔實用，加上價錢亦見合理，便立即入市單位自住。據了解，原業主於2017年以897萬元購入該單位，易手後以帳面蝕讓169萬元離場，單位貶值約18.8%。

同座其他單位亦蝕19%離場

據資料顯示，在同類型單位中，本月僅約2宗帳面升值，其餘皆爲蝕讓出售。其中4期8座低層D室，實用面積約496平方呎單位，於6月17日以668萬元售出，折合實用呎價爲13,468元，帳面蝕讓同樣達19%。