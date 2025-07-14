嫌居住空間唔夠　換樓客350萬急沽荃灣家興大廈兩房　呎價8千有找

二手交投持續，部分減價平盤承接力強勁。荃灣家興大廈一伙兩房單位最新以350萬元沽出，呎價7,973元，低市價約5%。原業主於11年前買入單位，帳面輕微獲利12萬元，單位升值不足4%。



中原地產荃灣高級資深客戶經理劉潔儀表示，該單位為家興大廈A座中層C室，實用面積439平方呎，兩房間隔。據悉，原業主因覺得居住空間不夠，急需換樓，所以早前叫價370萬元放盤，略低於市價，希望吸引買家儘快賣出。由於價格吸引，放盤不久便成功獲上車客垂青，最後再減價至350萬元成交，折合呎價僅7,973元。

呎價低市價約6%

代理指，是次單位成交價略低於市價。參考屋苑近期二手成交，對上一宗為A座高層D室，實用面積588平方呎，單位於今年3月以500萬元沽出，呎價約8,503元。即是次單位呎價較近期成交低出約6.2%。

原業主於2014年6月以338萬元買入單位，持貨11年，是次沽貨帳面獲利12萬元，單位期内輕微升值3.6%。