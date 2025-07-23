東半山豪宅碧蕙園4380萬沽　業主5年勁蝕1420萬　鍾楚紅都係鄰居!

市場再有豪宅錄大額蝕讓。東半山老牌豪宅碧蕙園最新錄得逾2年來首宗二手成交，一伙三房單位以4,380萬元易手，呎價約19,406元。原業主於5年前買入單位，帳面大幅蝕讓1,420萬元，單位貶值約24%。



市場消息表示，該單位為碧蕙園C座低層55室，實用面積2,257平方呎，屬三房間隔。單位早前推出放售後，最新以4,380萬元沽出，呎價約19,406元。

2年來首宗二手成交、造價下跌34%

資料顯示，屋苑交投稀疏，是次單位屬屋苑2年來首宗二手成交個案。對上一宗要追朔至2023年7月，一伙B座中層單位，實用面積同爲2,257平方呎，當時以6,680萬元沽出，呎價29,597元。即是次單位造價較2年前同類單位下挫約34%。

原業主於2020年高位以約5,800萬元向香港賽馬會購入單位，持貨5年易手，帳面大幅蝕讓1,420萬元，單位期內貶值24%。

東半山豪宅碧蕙園

「紅姑」鍾楚紅2017年買入同座單位

據了解，香港賽馬會原本一共持有碧蕙園C座3個單位，並於2017年至2020年間拆售。其中一個單位於2017年時以5,000萬元售予著名女星「紅姑」鍾楚紅，該單位馬會早於1970年以32萬元購入，當時帳面升值155倍，目前鍾楚紅仍持有上述單位。