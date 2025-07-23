新香港人厭倦搬屋　攞永居後即420萬「租轉買」東涌東環一房

租金持續攀升，刺激部分買家轉租為買。東涌東環一伙一房單位最新以420萬元成交，呎價11,082元。原業主於10年前買入單位，帳面僅賺14.2萬元，單位輕微升值3.5%。若扣除使費料屬平手離場。



中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，該單位為東環3B座低層9室，實用面積379平方呎，一房間隔，向東南，享內園景。單位最初叫價435萬元放盤，獲新買家洽詢。

據悉，買家為新香港人，於機場工作一直在區内租樓。由於開始厭倦租樓要經常搬遷，渴望有穩定居所，加上見現時供平過租；決定轉租為買。剛好買家隨著近日取得香港永久居民資格後，議價以420萬元入市，折合呎價11,082元。

持貨10年平手離場

代理指，新盤頻頻推售，令本月二手交投略為放緩。東涌區本月暫錄得23宗買賣成交，較上月同期30宗減少兩成多。東環本月則暫錄得3宗成交，平均實用呎價約1.1萬元。

而原業主於2015年1月以405.8萬元一手買入單位，持貨約10年，現沽貨帳面輕微獲利14.2萬元，單位期内僅升值3.5%，若扣除稅務等使費估計屬平手離場。