藍籌屋苑有錢賺　太古城三房890萬成交　樓價22年狂升逾七球

踏入下半年，買家入市態度再趨積極。藍籌屋苑鰂魚涌太古城一伙三房單位，最新以890萬元成交，呎價約12,917元。業主長情持貨22年，帳面大賺約705萬元，單位期間升值逾3.8倍。



美聯物業助理區域經理錢敏義表示，上述成交單位為太古城寶山閣中層D室，實用面積約689平方呎，屬三房戶型。據悉，單位新近獲同區用家垂青，其心儀屋苑備有裝修，加上有感樓價合理，故斥890萬元承接單位自用，呎價約12,917元。

成交單位為太古城寶山閣中層D室，實用面積約689呎，屬三房戶型。(資料圖片)

估價範圍內成交 八年升值逾3.8倍

另據網上銀行對該物業進行估價，恒生網上估價為825萬元，而中銀估價為856萬元。換言之，該單位最新成交價較估價賣貴約4%至7.9%。

翻查資料，原業主於2003年6月以約185萬元購入物業，長情持貨22年，現轉手帳面大幅獲利約705萬元，單位期內升值約381%。錢敏義補充，太古城在不足兩周已錄得約15宗買賣成交。