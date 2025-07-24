樓價回落轉租為買　區內租客318萬購花園城兩房　持貨12年蝕25萬

在利好消息帶動下，沙田區出現二手成交，不過仍需蝕住走。區內屋苑花園城一伙兩房單位，獲租客「轉租為買」以318萬元買入。原業主持貨12年，帳面蝕讓約25萬元，或貶值7.3%。



中原地產分區營業經理莊鈞雄表示，該單位為花園城一期2座高層連天台戶，實用面積約301平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價380萬元，期間減至368萬元，經議價後最終以318萬元沽出，平均呎價爲10,565元。

區內客轉租爲買 銀行估價低出一成半

據了解，新買家爲區內租客，見樓價已回落，近日決定「轉租為買」，加上單位價錢合宜，業主亦提供議價空間，睇樓後即入市自住。根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約377萬及347萬元，即最新成交價較兩間銀行估價低出約8.4%至15.6%。

原業主於2013年以約343萬元買入該單位，持貨12年後轉手，以帳面蝕讓約25萬元離場，或貶值7.3%。

↓↓花園城一期2座高層連天台戶單位↓↓

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