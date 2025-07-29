差估署：6月租金指數報195.6點、升0.31%　E類大單位升最多

據差估署最新資料，2025年6月份私樓租金指數報195.6點，較2025年5月的195點，按月升約0.31%。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報199.4點，按月升0.25%；大型單位（D、E類）報150.2點，按月升0.94%。



E類單位1722呎或以上大單位租金升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報213.9點，按月升約0.19%；B類單位（431至752平方呎）報194.9點，按月升約0.26%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報165.3點，按月升約0.43%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報154.2點，按月升約0.92%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報141.1點，按月升約1.07%。

萊坊王兆麒：2025年住宅租金有望再升3至5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。