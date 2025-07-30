為遷就女兒上學　屯門家長「樓換樓」　988萬買青衣盈翠半島三房

撰文：李明珠
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暑假期間，不少父母客出動睇樓。青衣盈翠半島一伙三房單位最新以988萬元沽出，呎價約13,138元。原業主早於2009年買入單位，帳面獲利606萬元離場，單位升值1.6倍。

美聯物業分行高級分區營業經理李永康表示，該單位為青衣盈翠半島5座低層A室，實用面積752平方呎，屬三房連儲物室間隔。據悉，新買家原居於屯門，因有意搬近女兒學校，方便女兒上學而於區內尋覓放盤。而單位最初叫價1,028萬元，最終經雙方議價後以988萬元成交，折合呎價約13,138元。

呎價低市價12%

資料顯示，屋苑近期二手平均成交呎價為14,994元，即是次單位較近期市價低出12%。

原業主以2009年以382萬元買入單位，持貨至今26年，現轉手帳面獲利606萬元，期内大幅升值1.6倍。

青衣盈翠半島。
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