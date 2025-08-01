馬鞍山峻源又見紅！三房劈逾一球至1188萬去貨　四年帳面蝕足33%

樓市低位持續整固，惟部分早年高價買入的業主損手離場。馬鞍山浚源一伙三房單位叫價1,300萬元，放盤一個月未果，其後業主減價112萬元至1,188萬元沽出。該業主持貨逾4年，帳面需蝕592萬元或33%。



世紀21奇豐物業分行助理區域營業董事鄭達昌表示，上述成交單位為峻源3座中層B室，實用面積922平方呎，屬三房兩廳間隔，座向北面望園海景。代理透露，單位放盤僅一個月，原叫價1,300萬元，減112萬元至1,188萬元獲買家承接，呎價12,885元。

持貨逾4年 樓價蒸發33%

據了解，原業主於2020年10月以1,780萬元購入上址，持貨逾4年至今易手，帳面虧蝕592萬元，單位期內跌33%。

去年至今百分百蝕讓 最多蝕41%

翻查資料，項目去年初至今錄得3宗二手成交，全部均需蝕讓。當中蝕得「最甘」一伙為1座低層B室，屬四房間隔，實用面積1,602平方呎。該單位於今去年底以1,900萬元成交，樓價大幅貶值約41%。