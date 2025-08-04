投資10億！儲存易荔枝角全幢迷你倉開幕　租出7成　月租最平888元

香港私樓居住空間不足，主打迷你倉的企業進一步擴展！儲存易迷你倉旗下的荔枝角荔枝角道850至870號儲存易集團中心（Storefriendly Tower）近日正式落成，中心全幢屬儲存易迷你倉的自置物業，樓高12層，提供超過1,000個傳統迷你倉位及200個紅酒儲存倉。



集團透露，是次荔枝角中心的總投資額約10億元，早前進行試業，目前出租率已達70%。項目傳統迷你倉月租最平888元，同時更設有紅酒儲存倉200格倉位。



荔枝角儲存易集團中心屬「全幢式迷你倉」，位處荔枝角道850至870號，亦屬集團旗下第5座的自置中心，提供傳統迷你倉服務及私人會所式體驗。中心全幢樓高12層，當中1樓為紅酒儲存倉，而2樓至5樓以及第10至11樓為傳統迷你倉，其餘樓層則租用予其他機構作辦公室或尚未開放。

紅酒儲存倉最平月租388元起、設專屬品酒室供租戶免費租用

紅酒儲存倉共設有約200格倉位，提供不同的尺寸，當中最大面積的倉位最多可放置80箱即480支紅酒。集團為紅酒儲存提供靈活租倉模式及紅酒代收服務，開業期間最平月租388元起。

另外，紅酒儲存倉最大特點為設有一個多用途專屬品酒室，品酒室内齊備品酒設備及小型烹飪空間，方便租戶舉辦酒聚。每個租戶每月都可以免費租用4次品酒室，每次時長約3小時。

+ 2

5層傳統迷你倉、逾1000個倉位 月租最平888元起

傳統迷你倉方面，目前中心設有5層儲存空間，合共提供超過1,000個倉位，倉型面積由12平方呎起，最平月租888元起。除了迷你倉外，樓層内還設有多用途包裝區、單車維修區方便租戶進行存取，亦設有休閒空間，提供茶水、高速 WiFi 及充電服務。

智能保險箱滿足高端客戶倉存服務需求

對於貴重的收藏品，儲存易提供了智能保險箱以滿足高端客戶對倉存服務需要。保險箱空間位處大樓的地下，服務引入嚴密保安系統及智能存倉運作模式，租戶需經過3重門禁系統，包括人面識別、手指靜脈辨識及獨立智能卡進出。而且存取室只允許一人進入，保障私隱。而保險箱外則設有會員休息室及獨立鑑賞房。

+ 8

出租率達70%、荃灣集團中心將於10月正式開幕

儲存易創辦人及集團主席陳啟豪表示，荔枝角中心於數個月前已經落成並進行試業，目前出租率已達70%，隨後會視乎租務情況逐漸開放更多的樓層及設施。而集團旗下位處荃灣的儲存易集團中心亦正在進行試業階段，目前出租率達50%，預料將於今年10月正式開幕。

總投資額達10億、希望為市民解決家居雜物煩惱

陳啟豪透露，大廈屬集團的自置物業，其於2022年時夥拍美資基金黑石（Blackstone），斥資8.5億收購中心前身的工業大廈，連同之後的翻新成本及興建迷你倉等費用，估計總投資額達10億元。

他強調比起回報，集團更看重的是服務質素及租戶的體驗，而且知道香港空間狹窄，希望經營迷你倉能為廣大市民解決家居雜物的問題。不過中心試業至今短短數個月的時間，大廈的出租率已頗爲理想，所以他表示對回報抱有信心。

儲存易創辦人及集團主席陳啟豪。

對香港市場充滿信心、將積極尋找合適的工廈投資機會

對於工廈市場的前景，陳啟豪認爲現在投資工廈除了單單考慮它的升值潛力之外，最好還要有一個良好的商業模式，透過長期營運去支撐起利潤，從而提升物業的質素及吸引力。他本人仍然對香港市場充滿信心，集團亦會繼續積極尋找合適的工廈作投資及長期持有，未來希望能將迷你倉版圖拓展到更多不同的城市。