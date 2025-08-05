業主為助年輕人上車　減價20萬賣長沙灣喜雅兩房　輕微帳蝕1%

樓價開始回穩，買家加快入市步伐。長沙灣喜雅一伙兩房單位最新以618.8萬元沽出，呎價13,540元。原業主於2017年買入單位，帳面輕微蝕讓6.2萬元離場，單位僅貶值1%。



中原地產高級分行經理任展雄表示，該單位為2座低層D室，實用面積457平方呎，採兩房間隔。原業主最初叫價638萬元，放盤約兩個月獲新買家洽詢。據悉，新買家為年輕上車客，已視察多區樓盤，在九龍及新界二選一，最終鍾情單位裝修新淨企理，位置方便上班遂出價洽購。而原業主最終願意助年輕人上車，減價19.2萬元，以618.8萬元成交，折合呎價13,540元。

2017年入市僅蝕1%

資料顯示，屋苑今年二手成交不多，對上一宗同類成交要追溯至去年12月，一伙面積同為457平方呎的低層單位以650萬元沽出，即是次單位造價較其低出約5%。

原業主於2017年3月以625萬元買入單位，持貨約8年，是次沽貨帳面蝕讓6.2萬元，蝕幅僅約1%。