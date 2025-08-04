樓下返工樓上瞓？上班族1.05萬租屯門海麗花園　業主回報呢個數

都會生活節奏急促，不少租客為方便返工，偏好租住工作地點附近的單位。屯門海麗花園一伙兩房單位新近以每月1.05萬元租出，呎租約24.6元。該單位正正位於租客工作地點樓上，返工方便。業主則可享約13.9厘的租金回報。



利嘉閣地產高級經理陳志偉表示，上述租賃單位為海麗花園1座高層H室，實用面積約426平方呎，屬兩房間隔，外望開揚景觀。據悉，新租客為區內上班族，心儀單位位置方便，樓下就是工作地點，可節省大量通勤時間，因而決定承租。業主最初以1.1萬元放租，經議價後，終以1.05萬元租出，呎租約24.6元。

回報高達13.9厘

翻查資料，業主於2006年以約90.5萬元購入單位，現享租金回報約13.9厘。