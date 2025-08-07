兄弟反目！阿哥一拍兩散18萬賤賣太子半層唐樓　仲收返細佬5千租?

拍賣場不時有另類物業推出放售。太子砵蘭街442A號一伙實用面積274平方呎的60年唐樓，最新開價18萬元連半份業權出售，以全屋計呎價僅約656元。據悉業主為兩兄弟，兩人於2013年共同以90萬元買入單位，惟哥哥最新決定出售半份業權，按買入價一半計算，現開拍價帳面仍低出27萬元或6成。



忠誠拍賣表示，上述的單位為砵蘭街442A號唐樓高層單位，實用面積274平方呎；由於業主只持有半份業權，未能入屋了解間隔及實際環境。

據悉，單位最初由兩兄弟共同購入，其後弟弟一直在單位内居住。直至近日哥哥有意叫弟弟交出單位但無果，產生糾紛，因此最終哥哥決出售其半份業權；開價18萬元退拍，以全屋計呎價僅約656元。

↓↓砵蘭街442A號舊唐樓↓↓

買家可要求當前住戶繳交租金、月收5000元租

代理指，由於單位業權不齊全及不設樓契，是次開價遠低於市價，而整個單位正常市價約200萬元。另外，單位臨近地鐵站，市值月租約10,000元。

值得留意的是，雖然弟弟仍在單位内居住，但買家持有半份業權後可申請要求對方繳交租金，按市值租金的一半計算，買家或可收回5,000元月租，租金回報可高達33厘！

兩兄弟12年前共同入市、開拍價帳面貶值6成

資料顯示，上述太子砵蘭街442A號唐樓早於1965年落成，即樓齡高達60年。業主兩兄弟於2013年共同以90萬元買入單位，持貨12年，若按業主當年買入價的一半，即45萬元計算，現開拍價帳面仍低出27萬元，單位貶值6成。