兄弟反目！阿哥一拍兩散18萬賤賣太子半層唐樓 仲收返細佬5千租?
撰文：李明珠
出版：更新：
拍賣場不時有另類物業推出放售。太子砵蘭街442A號一伙實用面積274平方呎的60年唐樓，最新開價18萬元連半份業權出售，以全屋計呎價僅約656元。據悉業主為兩兄弟，兩人於2013年共同以90萬元買入單位，惟哥哥最新決定出售半份業權，按買入價一半計算，現開拍價帳面仍低出27萬元或6成。
忠誠拍賣表示，上述的單位為砵蘭街442A號唐樓高層單位，實用面積274平方呎；由於業主只持有半份業權，未能入屋了解間隔及實際環境。
據悉，單位最初由兩兄弟共同購入，其後弟弟一直在單位内居住。直至近日哥哥有意叫弟弟交出單位但無果，產生糾紛，因此最終哥哥決出售其半份業權；開價18萬元退拍，以全屋計呎價僅約656元。
↓↓砵蘭街442A號舊唐樓↓↓
買家可要求當前住戶繳交租金、月收5000元租
代理指，由於單位業權不齊全及不設樓契，是次開價遠低於市價，而整個單位正常市價約200萬元。另外，單位臨近地鐵站，市值月租約10,000元。
值得留意的是，雖然弟弟仍在單位内居住，但買家持有半份業權後可申請要求對方繳交租金，按市值租金的一半計算，買家或可收回5,000元月租，租金回報可高達33厘！
兩兄弟12年前共同入市、開拍價帳面貶值6成
資料顯示，上述太子砵蘭街442A號唐樓早於1965年落成，即樓齡高達60年。業主兩兄弟於2013年共同以90萬元買入單位，持貨12年，若按業主當年買入價的一半，即45萬元計算，現開拍價帳面仍低出27萬元，單位貶值6成。
深井浪翠園銀主兩房420萬拍出 五組客出價搶高82萬 仍低估價15%屯門斷供銀主居屋210萬推拍！自由買賣呎價僅4千蚊 樓價恐蝕54%鰂魚涌「9按」殘裝天台戶淪銀主盤 累計借財仔六球！現198萬推拍小西灣藍灣半島三房815萬推拍 附企理裝修 銀主75折放售吸客元朗YOHO系三房4球推拍！呎價6千送傢俬 斷供銀主盤蝕四成｜多圖「隱世孤島」逾800呎兩房流拍 業主甘願劈價一成、135萬重新推拍業主斷供被收樓 銀主308萬賤價推拍荃威花園兩房 樓價慘蝕4成