高估價都無用！馬鞍山薈晴一房445萬蝕沽　上手9年帳面微輸3%

二手市場轉旺，惟納米盤仍然要蝕讓離場。馬鞍山薈晴324平方呎一房單位，即使高估價最多4.5%，仍然要以445萬元蝕沽，原業主9年帳面輸3%離場。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山薈晴2座低層B7室，實用面積324平方呎，屬一房間隔，新近以455萬元叫價放盤，議價後累減10萬元後，終以445萬元沽出，呎價13,735元。

上車客445萬入市

至於，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為440萬元，而中銀估價則為426萬元。即最新成交價較估價高最多4.5%。

據悉，原業主於2017年以459萬元購入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓約14萬元，單位期內貶值約3%。

馬鞍山薈晴

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