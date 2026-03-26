因家中增添新成員　同區街坊775萬買杏花邨三房　上手38年帳賺7球

二手市場轉旺，藍籌屋苑杏花邨一伙中層三房新近以775萬元沽出，呎價12,622元，原業主持貨38年轉手帳面大賺逾7球。至於新買家為同區同區街坊，因家中增添新成員入市，亦感供平過租決定入市。



中原地產高級區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為柴灣杏花邨34座中層1室，實用面積614平方呎，屬三房間隔，望屋苑內園景觀。單位以799萬元叫價放盤，及後吸引用家洽購。由於單位需要重新裝修，原業主同意減價出售，最終減價24萬元後，以775萬元成交，呎價12,622元。

買家為同區街坊 家中增添新成員入市

至於新買家為同區租客，因家中增添新成員，加上見樓價及息口處於合理水平，供平過租，遂決定購入單位打造安樂窩。

據悉，原業主於1988年以51.8萬元購入單位，持貨38年，是次轉手帳面獲利723.2萬元，單位升值近14倍。

藍籌屋苑杏花邨。

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