峻譽·渣甸山部署短期內招標　天台泳池特色戶曝光　意向價近4億

中信泰富旗下渣甸山大坑道豪宅項目峻譽·渣甸山（Jardini），於今日（26日）開放一伙現樓天台連泳池示位予傳媒參觀。發展商透露，本周六開放予準買家預約參觀示位，另部署短期內發出銷售安排，將率先標售4伙特色單位。



中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，項目於去年累售19伙，合共套現約4.6億元。項目今日首次開放現樓頂層特色戶，該單位意向價接近4億元。

短期內發出銷售安排 率先標售特色戶

他續透露，項目已取得滿意紙，將於短期內發出銷售安排，繼續以招標形式發售，將率先推出4伙特色單位，包括兩伙平台戶及兩伙天台連泳池戶，實用面積約2,500至2,949平方呎。另外，本周開放予準買家預約參觀現樓單位，預期內地客比例達50至60％，更有中東客有意參觀。

左起：中信泰富物業代理有限公司董事李肇文、中信泰富有限公司香港地產部物業管理總經理楊狄麟。

億元以上豪宅市場成交造好

談及豪宅市道，李肇文認為，今年億元以上豪宅市場成交造好。在近期地緣政治不穩的情況下，香港仍具安全穩定的優勢，故希望能持續吸引不同環球資金來港作資產配置。

住客會所逾1.2萬呎 設有健身室及宴會廳等

中信泰富有限公司香港地產部物業管理總經理楊狄麟表示，項目另設有面積逾1.2萬平方呎的住客會所，包括健身室、閱讀區、室外泳池及私人宴會廳等。而位於20樓的空中花園，配備戶外健身器材及閒座間。

↓↓峻譽·渣甸山住客會所↓↓

項目今日開放第1座22樓A單位予傳媒參觀，採四房四套房設計，實用面積2,949平方呎，連2,042平方呎私人天台，樓高約4.3米。單位客飯廳設約19米長平幕式落地大窗，配合特高樓底，大幅提升室內空間感與採光度。

↓↓第1座22樓A單位↓↓

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單位廳房同向 主人套廁配有浴缸

室內佈局方面，單位採用活動區與睡房區分明的設計概念，單位更無縫連接停車場，讓住戶出入更具隱秘性與便利性。

睡房區由玻璃幕牆走廊連接，所有睡房均方正實用，均設玻璃幕牆，與客飯廳享同一座向景觀，外望九龍半島南海岸線景。主人睡房單位一端，即使配備特大雙人床及大型衣櫃或家具，房內空間仍綽綽有餘。主人浴室洗手盆襯天然石材枱面，配備英國品牌酒店式石塑浴缸。

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廚房採中島枱面 設有洗衣房

單位廚房配備中西式雙重煮食配置，設寬闊中島式工作枱面，提供充裕備餐及烹調空間。廚房配備多款品牌家電，包括單頭及雙頭氣體煮食爐、電磁爐、焗爐、蒸焗爐、抽油煙機、洗碗碟機、酒櫃及真空包裝機，同時洗衣房設有洗衣機及烘乾機。

天台設約15米長私人泳池

戶外生活空間方面，單位設有私人觀景天台，配置約15米長無邊際泳池以及約18米長私人空中花園，並設約15米長乘3.3米闊的無邊際泳池，住戶可在泳池暢泳之餘，同時欣賞維港及城市開揚景觀。

單位天台設約15米長乘3.3米闊的無邊際泳池。（發展商提供）

全盤114伙 七成單位望維港景

項目提供114伙單位，實用面積約434至1,686平方呎。戶型分佈方面，434平方呎細兩房單位設30伙，680至700平方呎大兩房單位設48伙，而過千呎四房單位設36伙。另設9伙特色戶，實用面積622平方呎至2,986平方呎，包括1樓連平台戶、高層連平台戶及頂層連天台戶等。而且當中約有7成單位會望到維港景觀。

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