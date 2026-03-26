宏安黃大仙薈淳明日價單賣100伙　截收582票　超購4.82倍

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」明日（27日）以價單形式推售100伙，入場價為398.8萬元，項目截收582張認購意向登記，超額認購4.82倍。



最多可購4伙

首輪銷售的100伙單位，實用面積由200至520平方呎。扣除最高30%折扣優惠及1.2萬元學舍家俬優惠，折實價由398.8萬至949.5萬元，折實呎價由16,078至21,723元。銷售安排指出，當日將以先到先得形式發售，買家可選購不多於4伙。

全盤195伙

薈淳全盤195伙，標準樓層一梯10至11伙，共用兩部升降機。實用面積由200至679平方呎，戶型涵蓋開放式、兩房及三房單位，當中開放式佔38伙、兩房佔120伙、三房佔37伙，設連平台或連天台特色戶。

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟（左）、宏安地產執行董事程德韻（右）。

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