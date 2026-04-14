景鴻移民｜已故創辦人關景鴻又一村遺產招標　2016年億元首置入市

已故景鴻集團創辦人兼董事長關景鴻的遺產物業，新近由遺產執行人委託第一太平戴維斯以公開招標出售。該物業為九龍塘又一村海棠路62號7號屋，實用面積約3,224平方呎，以現狀全新交吉出售，公開招標截止日期為2026年6月9日，中午12時正。



上述放售物業屬一幢三層高洋房連地庫及天台，地庫車房可容納兩車，屬四房四套間隔，另設私家電梯及前後花園，客飯廳層與層高度達4.5米。

原業主為景鴻集團創辦人兼董事長關景鴻

值得留意的是，單位原業主為已故景鴻集團創辦人兼董事長關景鴻（Kwan Eddie），在2016年以1.1億元買入，當時呎價33,815元，另在入市時所繳付的467.5萬元稅款，佔當時樓價約4.25%，料以首置身份入市。

九龍塘又一村海棠路62號7號屋。

現正低於買入價出售

第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示，屋苑從來沒有二手成交，一手平均購入價每呎約為39,000元，現正低於買入價出售，為全新未入伙單位。

關景鴻1990年創立移民公司

關景鴻1957年出生於香港，1978年從香港理工學院會計專業畢業，1980年移民加拿大，可謂人生移民「初體驗」。1990年，關景鴻在自己所居住的加拿大第四大城市卡加利市創立了第一間景鴻移民顧問有限公司，全力做移民顧問，入行至今逾30年，打出名堂。

已故景鴻集團創辦人兼董事長關景鴻。（廣告片段）

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