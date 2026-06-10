無懼僭建令？張柏芝經理人2380萬購康樂園屋仔　附千萬豪裝｜獨家

樓市氣氛漸見熾熱，本港知名藝人張柏芝之經紀人周靜儀 (Emily)，新近斥2,380萬元購入大埔康樂園一座雙號獨立屋，呎價約14,619元。原業主持貨十年，帳面勁蝕688萬元或約22.4%。據悉，該獨立屋更附設高達約1,000萬元的豪華裝修。



惟值得留意，根據屋宇署相關文件，該物業早於2016年遭屋宇署發出僭建令，涉及五項違規工程，分佈於地下後花園及一樓位置，當中包括於地下後花園上加建1個搭建物；一樓後面外牆附建1個混凝土簷篷；在一樓前面的外牆開鑿1個門口等。惟原業主多年來尚未作出清拆。



周靜儀為藝人張柏芝現任經紀人

涉及單位為康樂園第18街雙號屋，實用面積約1,628平方呎，屬三房間隔。該物業最新以2,380萬元沽出，呎價約14,619元。資料顯示，新買家使用「勇有限公司（VALIANT LIMITED）」名義登記入市，其董事為周靜儀（EMILY），與張柏芝現任經紀人之中英文姓名相同，料為同一人。

曾豪斥近一千萬作大裝修

資料顯示，該物業由王姓及金姓人士共同持有，二人早於2016年1月斥3,068萬元購入。有熟識區內豪宅物業的代理向《香港01》透露，上述原業主於購入該物業後，曾豪斥近1,000萬元進行「大裝修」，並且「做咗好多嘢」，惟現時因移民而低價放盤。由放盤相片可見，單位裝修新凈豪華，更包含私人泳池。

↓↓ 康樂園第18街雙號屋↓↓

原業主持貨十年 樓價蒸發約22.4%

以該兩名業主當年的買入價計算，則其持貨逾十年，帳面大幅蝕讓688萬元，單位貶值約22.4%。若計入裝修費，則蝕幅擴大至1,688萬元或約55%。

遭發僭建令 涉五項違規工程

另外值得留意，根據屋宇署相關文件，該物業早於2016年遭屋宇署發出僭建令，涉及五項違規工程，分佈於地下後花園及一樓位置，當中包括於地下後面的花園上加建1個搭建物；一樓後面外牆附建1個混凝土簷篷；拆除一樓後面平台上的金屬欄杆；一樓側面的外牆附建1個搭建物；及在一樓前面的外牆開鑿1個門口。惟原業主多年來尚未作出清拆。

大埔康樂園。（馬耀文攝）

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