「金王」張德熙出貨！8000萬沽大埔康樂園兩洋房　長揸爽賺四千萬

樓市氣氛持續上升，有本地老牌家族亦躋身沽貨行列。已故「新界王」張人龍之子、香港黃金交易所主席張德熙及其相關人士，新近連沽出大埔康樂園兩幢洋房，合共涉資8,000萬元。張德熙等人帳賺3,910.2萬元或近一倍走。



上述成交物業為康樂園第七街的兩幢相鄰的雙號屋，實用面積均為2,520平方呎，屬四房一套間隔，其中一幢連3,067平方呎的花園。該兩幢洋房均以4,000萬元售出，呎價約15,873元。即合共涉資8,000萬元。

大埔康樂園。（馬耀文攝）

張德熙等人沽貨 合共帳賺近4000萬

資料顯示，其中一幢洋房之原業主以公司名義國福國際有限公司（KWOK FOOK INTERNATIONAL LIMITED）作登記，該公司董事及股東均為人稱「金王」的香港黃金交易所主席張德熙與其妻子伍翠瑤。二人於2006年3月斥2,233萬元購入，持貨20年沽出，帳面獲利1,767萬元或79%。而另一幢連花園洋房，原業主為PRIVADA COMPANY LIMITED，其公司董事及股東均為伍翠瑤。她早於2004年9月斥1856.8萬元買入，持貨22帳賺2143.2萬元或近1.2倍。

日本買家接貨

換言之，張德熙及其相關人士帳面共獲利3,910.2萬元或近一倍。另外，上述兩幢洋房均由同一名日本名字買家購入。

香港黃金交易所主席張德熙。（資料圖片）

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