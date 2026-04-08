高價接火棒！大埔康樂園獨立屋2088萬沽　賣貴市價照蝕兩成

樓市逐漸回暖，但早年高價買入的物業仍難逃蝕錢。大埔康樂園一座獨立屋新近以2,088萬元高市價沽出，呎價約13,603元。原業主持貨逾八年，帳蝕512萬元或20%。



上述成交物業為康樂園第十街單號屋，實用面積1,535平方呎，屬四房間隔。該物業最新以2,088萬元沽出，呎價約13,603元。原業主於2017年12月斥2,600萬元購入單位，持貨逾八年，帳面仍蝕512萬元，樓價期內貶值約兩成。

高市價約7%沽出 仍慘蝕離場

代理透露，上述物業已高於市價售出，屋苑相若呎數的物業成交價僅1,900萬元上下水平。但由於原業主早年以高價買入，經過連年樓價調整後，現時需蝕讓離場。

參考屋苑洋房的最新成交，一座1,553平方呎位於第二十二街的洋房於上月底以1,940萬元成交，呎價約12,492元，較上址平約7%。

大埔康樂園。（資料圖片）

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