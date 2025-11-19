康樂園三屍劫殺案凶宅再流拍 低估價四成無人要 代理：有意減價
曾發生轟動全港三屍劫殺案的大埔康樂園洋房物業繼11月初流拍後，今日下午（19日）再度透過私人拍賣場推出，開價以1,180萬元推出。惟該洋房仍然未有買家願意出價，再次流拍收場，代理透露業主經兩次流拍後，有意欲減價再推。
凶宅再度流拍 代理：業主有意減價再推
是次推出拍賣物業為康樂園一幢洋房連花園，實用面積1,596平方呎，據放盤圖片所見，全屋內櫳新淨，擁靚裝修，今次物業再一次以1,180萬元推出，與早前開價持平，呎價約7,393元。根據銀行最新估價，該物業價值約2,100萬元，意味著開價較估價低約920萬元，折讓約43.8%。
據知，今日拍賣期間沒有任何買家舉手競投，在無人競投下最終流拍收場，代理透露業主經兩次流拍後，終有意欲減價再推。
43年前曾發生三屍劫殺案
該物業在1982年曾發生一宗駭人聽聞的三屍劫殺案，當時一名為康樂園別墅裝修的32歲泥水工人進入上述洋房屋內行劫，及後遭屋內人士撞破並將屋內三人，當中包括33歲女戶主、8歲女兒，以及4歲兒子殺害並置於儲物房及浴室，最終被捕後判終身監禁。
