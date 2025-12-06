康樂園三屍凶宅半價沽　買家住係左近　怕貴多過怕「鬼」？｜燈神

燈神最近食花生食到一單樓市奇聞，聽聞仲「陰風陣陣」。話說大埔康樂園有間洋房，正正就係當年轟動全港「三屍劫殺案」嗰個單位，對上一次轉手已經數到2004年，點知上個月竟然拎出來拍賣，開價1,180萬元。



咁多年來都被外界冠上「超級凶宅」，所以頭兩次拍賣都無人吼，因此業主最近就狠狠劈價200萬。不過正當準備第三輪拍賣嗰陣，竟然有人靜雞雞提前接貨，成交價1,028萬。不過燈神撳計數機一睇，哇，比估價平足八百幾萬，差不多打個五折！睇來香港樓市，最緊要個價夠靚，只要夠平，凶宅亦都會有「勇士」接貨。



講呢間屋點解變成凶宅，就要拉返去1982年。當年有個32歲泥水工，因為裝修工程接觸屋主一家，點知貪心起，居然入屋打劫。被撞破之後將屋主太太同兩個細路殘忍殺害，仲將屍體收埋喺浴室同雜物房。直到男屋主夜晚返到屋企，先發現屋企慘變兇案現場。

這單凶案當年轟動全港，最後凶手被判終身監禁。自此呢間洋房被冠上「三屍案凶宅」的大名，雖然已經過咗四十幾年，依然係香港最經典凶宅之一，講起都背後一涼。

較估價折四成開拍 無人競投終兩度流拍

講返今次拍賣，原業主係位外籍人士，早喺2004年用公司名義，以888萬買入呢個物業，實用面積1,596平方呎，仲連個花園。單位最新估價明明係1,900萬，但上個月拎出來拍賣，開價只係1,180萬，足足平咗近四成。放盤相見到，單位裝修幾企理，內籠亦都新凈。

+ 2

開拍嗰陣，燈神專登走去現場。拍賣官嗌價嗌到口水乾埋，全場依然靜到烏蠅飛過都嫌大聲，由頭到尾冇人舉手競投，個單位好快流拍。事後燈神同拍賣行嘅負責人吹水，佢透露其實呢口價算「抵買」，但「遇唔啱客」。

之後業主唔死心，原價再推第二次拍賣，又係食白果。而到今次第三次，業主心灰意冷「跪低」減價，大刀一劈就200萬，開價980萬重新推拍。比起最初平咗差唔多兩成。

發生轟動全港三屍劫殺案的大埔康樂園洋房開價1,180萬元，惟無人承接。

劈價200萬欲三度推拍 開拍前1028萬突然沽出

燈神本來心諗，單案咁轟動，今次多數又係流拍收場啦。點知劇情峯迴路轉，未等到正式開拍，已經有神秘買家靜雞雞出手，用1,028萬接咗貨，比開拍價仲要高48萬！計返條數，原業主持貨21年，帳面賺140萬，樓價升值大約15%，勉強仲有少少水位。

康樂園街坊出手接貨 呎價僅6441元

大家可能會好奇，到底邊個咁夠膽，敢接手呢個凶宅呢？燈神八到，原來買家都係康樂園嘅業主！嗰然係「盲公食湯丸——心中有數」。燈神估，呢類街坊買家，心理關口點都易過外人。一來熟晒成個屋苑嘅環境，二來知情況，對傳聞早就心裡有數，唔似外面嘅人聽完單案就毛管戙。

另外睇返價錢，買家用1,028萬買入，計落呎價只係6,441蚊，仲要連花園、車位。而且同屋苑正常單位閒閒地過萬蚊一呎，所以呢口價喺康樂園來講，真係「骨折再骨折價」，唔怪得有買家肯接貨啦。

翻閱康樂園近期二手成交，實用呎價大多為一萬元以上。（中原網站截圖）

凶宅照有人撈 折讓三至五成不等

講開凶宅，實情香港地產市場一向不缺「膽大包天」買家。譬如2008年4月石硤尾仁發大廈嗰單「少女王嘉梅碎屍案」，當年轟動全城，後來仲改編成電影《踏血尋梅》。而案發嘅劏房單位自此淪為超級凶宅，隔咗幾年之後，竟然低市價一半甩手。就算到2020年單位再轉手，比起同廈中層正常單位，都仲有大約三成折讓，真係夠平就有人敢接貨。

另外，荃灣中心1996年嗰單「六屍命案」，因為涉及多名死者，一直被稱為香港數一數二嘅凶宅。單案就算過咗21年，到2017年沽貨，都要比市價平近五成先有承接。睇來，香港樓市幾時都有班專吼「特價貨」嘅買家，只要個價夠吸引，幾凶都總有人夠膽買。

淘大「無屍命案」戶貼市價沽 買家疑不知情下入貨

不過凶宅市場都有特殊例子。好似2011年牛頭角淘大花園單「無屍命案」，涉事單位三年後以銀主盤形式放售，最後貼市價成交，幾乎冇折讓！當時有地產代理透露，估計新買家根本唔知間屋嘅歷史，就咁懵盛盛市價入貨。

九龍灣淘大花園。（資料圖片）

落訂前必查清楚 避免誤買「古惑」單位

好啦，講咗咁多凶宅奇聞，燈神都係要提提大家，如果你係正常買家，想避開呢類單位，記住喺落訂前，最好搵銀行或者按揭轉介公司幫手「查家宅」，即係查下估價。凶宅因為承接力弱，銀行估價通常會手緊好多。如果銀行唔做估價，或者個價比市價低一大截，咁就要打醒十二分精神，間屋可能真係「有古惑」。

凶宅因為承接力弱，銀行估價通常會手緊好多。（資料圖片）

買凶宅前必想清：按揭難隨時Full Pay、保險貴

至於想專吼凶宅執平貨嘅「勇士」，燈神都要溫馨提示，買呢啲單位唔係單靠「膽生毛」就夠，有兩個問題一定要諗清諗楚。第一正如頭先所講，銀行對凶宅估價特別保守，好多時直接唔做按揭，買家要預備好「Full Pay」上陣，所以銀彈要夠厚。

第二就係，唔少保險公司一聽凶宅，反應同銀行一樣，耍手兼擰頭。就算肯受保，保費隨時貴一截，賠償範圍亦可能大打折扣。即喺火險、家居保呢啲基本嘢，都會因為單位嘅「背景」，而搞到一頭煙。

所以話，諗住買凶宅投資或自住，真係要計清楚條數。正如「凶宅大王」伍冠流話齋，「最驚唔係間屋太『凶』，而係個價太貴！」如果個價「唔夠平」到抵銷所有麻煩同風險，咁就真係要三思啦。

「凶宅大王」伍冠流。(余俊亮攝)