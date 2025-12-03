康樂園三屍案凶宅獲承接！1028萬低估價近五成沽　買家竟是......

二手市場再現特殊成交。曾發生轟動全港三屍劫殺案的大埔康樂園洋房物業，原定於今日（3日）開價980萬元拍賣，但於開拍前以1,028萬元成功售出，較銀行估價折讓近五成，呎價約6,441元。據了解，新買家同樣為康樂園業主。



銀行估價1900萬

忠誠拍賣行表示，涉及物業為康樂園一幢洋房連花園，實用面積1,596平方呎，新近以1,028萬元售出，呎價約6,441元。參考銀行最新估價約1,900萬元，物業最新成交價較估價低約872萬元或45.9%。

曾兩度流拍 終1028萬獲同屋苑業主承接

該洋房曾於上月以開價1,180萬元推出拍賣，惟沒有任何買家舉手競投而流拍。其後再度原價推拍，但同樣流拍收場。

歷經兩次流拍後，業主減價200萬元或16.9%，原定於今日以980萬元三度推拍，但最終於開拍前售出。據悉，物業由一名同屋苑業主承接。

而原業主為一名外籍人士，早於2004年斥888萬買入自住，現因長居外國而放盤，帳賺140萬元或15.8%。

43年前曾發生三屍劫殺案

該物業在1982年曾發生一宗駭人聽聞的三屍劫殺案，當時一名為康樂園別墅裝修的32歲泥水工人進入上述洋房屋內行劫，及後遭屋內人士撞破並將屋內三人，當中包括33歲女戶主、8歲女兒，以及4歲兒子殺害並置於儲物房及浴室，最終被捕後判終身監禁。放盤圖片所見，全屋內櫳新淨，有靚裝修。