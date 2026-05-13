媒體只跟感受走　事實真相付水流｜汪敦敬

世事無常，不單對事情的看法每個人立場不同，事情的發展卻只會效忠現實去變化，而投資的對錯，更加在乎每個人的處境、風險和機會結構的不同，而有不同的結論！



在資訊世界，其實大多數時候都不會跟現實去反映，到了當下，情緒比證據更加能帶動網上流量，而立場比事實更加能夠鞏固「同溫層」，媒體傾向餵給讀者「想看的事實」，而非「完整的事實」！以維持特定受眾的忠誠度！於是真相往往成為最容易被犧牲的部分！

當很多媒體和網絡平台無法呈現真相的時候，資訊在碎片化傳播中被扭曲，公眾接收的訊息不完整，甚至與事實脫節！

但當然不是所有媒體都如此，譬如本專欄筆者要感謝香港01編輯的支持和包容，我才可以在樓市最低谷的時候，仍然堅守發表正面數據供公眾參考！而公眾亦並非無能為力的，只是需要時間成熟，觀眾群亦開始講究分辨理據的質素，更重視分辨數據和報導的真假，這可能就是AI年代的新常態！

說回樓市，市場發展到現在，大家都已經知道是谷底回升，但再發展下去，有幾點筆者想讀者重新再想一想或者重新再消化：

(1)過去樓市是無泡沫地下跌的，很多人認為樓價高就是泡沫，但是起碼香港的住宅樓市在11年的樓市辣招之下，並沒有炒賣泡沫，要想一想無泡沫的樓價下跌，因悲情或者連續性的災難，如疫情、暴動或者不明朗的貿易戰帶來的無泡沫下跌，這會否帶來快速的樓價回升？這點筆者在之前提過，我亦希望現在大家想一想。

(2)樓花成交的買家越來越多泛內地人（過去20年在不同時間移居到香港的人），會否成為一個騰籠換鳥的形態？溫哥華是一個好例子。

(3)中國人，尤其是中國的香港人，其身份和權利已是一個珍貴的價值！這個角度筆者純粹從福利、醫療及各方面的安全感去評論，我認為值得大家再深思！

如果筆者以上所說的最後都反映到這些事實存在的話，那麼也反映到資訊世界的主流往往能告訴我們的事實，原來少得可憐了！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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