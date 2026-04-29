風起時豬也會飛！風再起時必有你！｜汪敦敬

「風起時，豬也會飛」這句話的核心意思是：在時代潮流或者巨大的機遇面前，即使一個平庸的人，也能輕易取得意想不到的成功。關鍵在於「勢」—找準趨勢，順勢而為。據說馬雲補充了後半句：「風過去了，摔死的都是豬！」筆者大膽補充的是：風有起時！風也有停時！最重要是低潮時能安然渡過，能等到風再起時！留得青山在，必有風再起時，若時勢不容許你得朝夕，應退而求其次，追求「風再起時必有我！」很多人在低潮時總是認為「從此風光不再來」或只會取笑別人買得貴，或唏噓自己買貴樓，為何不看清楚「做得得好的人究竟如何理順挑戰能等到風再起時」？



住宅是民生，「房住不炒是對的！」買樓是長遠的投資！亦即是賺長遠利益！短炒你可以抗拒，但對長遠投資並不應抗拒！也不能抗拒！長遠投資包括收租，如果「收租佬」被歧視，誰人會買樓出租？長遠買樓賺的是供滿樓後的幸福，包括心靈上的幸福！也包括現實上的幸福！

供滿樓的現金契當然有安全感！也有成就感！這是心理上的幸福！你可以取笑人兩年前買樓樓價跌了，但你不容易取笑一個供滿樓的人一無所有！在香港一層供滿了按揭貸款的樓，足以養老，亦足以應付很多困難和考驗！這就是現實上的幸福！

人類是需要實際空間去生活的！不能虛疑化，實際空間亦需要成本去建構和保養的，新建房屋本身就是一個高成本產品！無錯，很多人說：市場價格未必需要滿足建築成本！這無疑有其道理，但是新供應必須要「市場價格能顯示到滿足建築成本」才會有人肯去起樓！沒有人會去做蝕本生意！當樓價滿足不到建築成本的時候，新供應只好停頓來回應！一直停頓，直至到需求和購買力能配合到實際環境為止！市場停頓期間，第一個面對麻煩的其實是依賴賣地收入的政府！這是客觀現實！人們都說不應該依賴拍賣土地，雖然這說法是對的，但是不等於政府能夠沒有拍賣土地的收入，縱使人們追求到最健康，拍賣土地只佔政府收入的兩成至三成，其實一樣不能夠沒有地皮收入！不倚賴不等於不需要！不平衡市場去做，大家就付出赤字大增的代價！

基於現實上和心理上這兩個幸福感的存在！樓市未來會繼續有下跌的時候，亦繼續有上升的時候，既然供滿一層樓的幸福感是不可抹殺的話，那樓價短期升跌其實不是一個重點，最重要是持盈保泰，令「風再起時必有我！」

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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