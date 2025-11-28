龍床盤菁雋今年至少18宗蝕讓 低層開放式220萬蝕沽、2年蒸發兩成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
有「龍床盤」之稱的屯門納米盤菁雋，錄得一宗二手蝕讓個案，一伙實用面積169平方呎的納米單位，新近獲用家以220萬元買入，上手業主持貨2年，帳面輸約兩成離場。
低層開放式220萬蝕沽
祥益地產執行董事盤嘉茵表示，是次成交為屯門菁雋單位為低層5室，實用面積169平方呎，開放式間隔，單位新近以220萬沽出，呎價13,018元。至於新買家為外區客鍾情該屋苑樓齡較新，而且單位內籠新淨，附入牆櫃，加上樓價只需2字頭，屬可以負擔水平，決定買入自住之用。
據知，原業主於2023年以約275萬元購入上址，持貨至今2年轉手，帳面蝕讓約55萬元，單位期內貶值兩成離場。
今年屋苑最少錄18宗二手蝕讓
翻查資料，屯門菁雋由年初至今錄23宗二手成交蝕錢。如連同是次成交，最少錄18宗蝕讓個案，蝕幅由2%至36%不等。最勁一宗為中層7室，屬開放式戶，實用面積164平方呎，於今年8月以198萬元沽出，原業主持貨6年帳蝕113.2萬元或36%。
