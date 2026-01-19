FANCL代理商老闆3億購力寶中心巨舖　永倫蝕6成離場、蒸發4.3億

商業房地產繼續插水，投資者趁機吸納。日本化粧品FANCL代理商老闆陳志明或有關人士，新近以2.998億元向「收租王」永倫集團買入金鐘力寶中心舖位物業。原業主永倫集團持貨約8年，帳面貶值約4.3億元或6成。



上述舖位為金鐘力寶中心1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部分，總面積約28,712平方呎，落實以2.998億元交吉沽出。該舖曾由中信銀行租用多年，月租高達150萬元，惟早前遷出。

陳志明夫婦旗下餐飲集團經營多家高級食肆

新買家為GOURMET DINING GROUP LIMITED，其公司董事包括日本化粧品FANCL代理商老闆陳志明、及其妻子馬木蘭，另有一位姓陳人士。據了解，GOURMET DINING GROUP旗下經營多家高級食肆。

馬木蘭（右一）與丈夫陳志明（左一）將FANCL品牌帶來香港。（中文大學網站圖片）

永倫2017年買入價7.29億

資料顯示，上述物業過去多次轉手。如2010年舖王鄧成波以4.08億元向中信銀行國際購入，持貨兩年再以5.29億元沽予合和主席胡應湘夫人胡郭秀萍。其後2017年胡郭秀萍以7.29億元，把舖位轉售予永倫集團。

翻查資料，陳志明早在2024年5月已經開始入市，當時以約3.1億元向觀瀾湖集團購入皇后大道中9號29樓全層寫字樓，呎價約2.25萬元。其後陳志明再以約1.1億元，購入皇后大道中9號嘉軒廣場2樓餐廳舖位。