葵涌1.4萬呎安老院舖8500萬沽　「收租王」永倫揸19年賺近兩倍！

民生區舖位再錄成交。由「收租王」永倫集團家族成員持有的，葵涌石蔭路一個逾1.48萬平方呎巨舖，最新以8,500萬元沽出，呎價約5,724元。該物業於19年間升值5,500萬元或1.83倍。



上述成交物業為葵涌石蔭路113至117號獅子樓地下H號舖連1樓及2樓，建築面積共約14,850平方呎。據悉，物業新近以8,500萬元易手，呎價約5,724元。該物業現由愛德（葵涌）安老院承租，月租共為58萬元，故料新買家享逾8厘租金回報。

葵涌石蔭路113至117號獅子樓地下H號舖連1樓及2樓。（網上圖片）

原業主為永倫集團 19年間升值1.83倍

資料顯示，原業主以「宜德發展有限公司（ELITE TEAM DEVELOPMENT LIMITED）」名義作登記，其董事為永倫集團家族成員許結貞、許潔慧及倫耀基。三人於2007年7月斥3,000萬元購入上述物業，持貨19年後沽出，帳面大幅獲利5,500萬元，物業期內升值1.83倍。

有代理表示，在人口老化的大環境下，護老院物業日益受到市場關注。新買家料購入該物業受其高回報率吸引，亦不排除計劃於舊約期滿後收回自用。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。