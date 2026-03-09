「收租王」永倫賣危樓！低估價四成推拍旺角毛坯樓　涉刑事封閉令

拍賣場出現另類低價業主盤。旺角新填地街387號一伙低層舊樓單位，將於下周三（11日）作公開拍賣，開拍價180萬元，較銀行估價低約44%，呎價約3,879元。原業主為「收租王」永倫集團家族成員，早於約22年前以118萬元購入單位。



值得留意，該單位內籠極為殘舊，石屎剝落及水電管線外露，更因淪為危險建築物等原因，涉及多項刑事封閉令（Closure Order）長達數十年。



上述單位為旺角新填地街387號低層戶，實用面積約464平方呎，下周三以180萬元於忠誠拍賣行公開拍賣，呎價約3,879元。從放盤相片可見，此單位處於全面清拆後的毛坯狀態。所有牆身、天花及地面裝飾均已拆除，露出底層混凝土與磚塊；水電管線凌亂外露，僅保留基本的窗框及木門。新買家若購入後，料須重新進行水電鋪設及泥水批盪等翻新工程。

↓↓旺角新填地街387號低層戶↓↓

「收租王」永倫集團持有 開拍價較估價低320萬

資料顯示，該單位屬業主盤，原業主以滔美發展有限公司（TOMATE DEVELOPMENT LIMITED）作登記，其股東為永倫發展有限公司（WINLAND DEVELOPMENT LIMITED），而董事為永倫集團家族成員許結貞、許潔慧及倫耀基。

早年買入價118萬 不排除涉舊樓收購

永倫早於2004年以118萬元購入單位，持貨至今約22年。由於該殘樓單位所在大廈早於1964年落成，設1座提供8個單位，對面為香港康得思酒店、同時鄰近朗豪坊，不排除永倫早年買入作舊樓收購或博收購。至於最新起拍價更較銀行估價低320萬元，低約44%。

旺角新填地街387號。（資料圖片）

淪危險建築物 涉及多項封閉令

值得留意，此物業因淪為危險建築物等原因，由1996年7月開始，長達數十年期間涉及多次《刑事罪行條例》的封閉令（Closure Order）紀錄，以及多項由屋宇署發出的大廈公用部分拆除及修葺令。預計銀行對該物業的按揭會比較審慎，新買家或需「FULL PAY」入市。