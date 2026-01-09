「收租王」永倫1.08億腰斬價蝕沽大角咀護老院舖　5年蒸發1.22億

「收租王」永倫集團再度沽出旗下物業。最新以1.08億元沽出大角咀榮富苑兩層逾1.77萬平方呎巨舖，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓1.22億元或貶值53%。目前由護老院84.81萬元承租，料租金回報為9.4厘。



1.08億沽大角咀護老院舖 料租金回報9.4厘

資料指，是次成交為大角咀棕樹街2至20號榮富苑1樓及2樓，建築面積8,881平方呎及8873平方呎，合共約17,754平方呎，新近以1.08億沽出，呎價6,083元。至於，新買家以公司名義「PROFIT KEY (CHINA) LIMITED」入市。據知上址為目前由一間名為采晨琚的護老院以84.81萬元承租，料新買家租金回報為9.4厘。

2021年3月買入價2.3億

至於，原業主永倫集團於2021年3月以2.3億元購入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓1.22億元，物業期內貶值53%。

1月2533萬蝕沽中環美國銀行中心低層單位

事事上，永倫集團近年不斷沽貨，在今年1月以2,533萬元沽出中環美國銀行中心一個低層單位，較2017年買入價帳面蝕讓51%。另又在去年12月以約2.47億元沽出美國銀行中心鳳凰樓層全層寫字樓，呎價僅約17,800元；同月又以約2億元售出金鐘美國銀行中心頂層連平台特色戶，該頂層成交呎價僅約1.9萬元。

