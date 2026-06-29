2020年高價入市僅蝕4%！長沙灣泓景臺兩房835萬沽　業主輸少當贏

本港租務需求持續，有投資者趁機吸納。長沙灣泓景臺一伙兩房單位，最新以835萬元售予投資客，呎價約16,667元。原業主持貨6年，帳蝕約35萬元或約4%。若以屋苑類近單位最新呎租水平56元推算，料新買家可享約4厘租金回報。



香港置業首席聯席董事曾家輝表示，上述成交單位為泓景臺3座極高層，實用面積約501平方呎，屬兩房間隔，向東北望開揚景。據悉，原業主最初叫價約840萬元，放盤約三星期後吸引外區客洽詢，雙方經議價後以835萬元成交，實用呎價約16,667元。而新買家為投資者客，心儀單位有露台，而且有裝潢，故入市用作長線投資之用。

上址月租料2.8萬 新買家享4厘回報

參考該屋苑最新一宗相近類型的租務成交，涉及同座高層C室，間隔與上址相同，其呎租為56元。以此推算，料上址月租約2.8萬元，新買家可享約4厘回報。

長沙灣泓景臺。（資料圖片）

上手持貨六年 樓價仍貶約4%

資料顯示，原業主於2020年11月以約870萬元購入上述單位，持貨6年，帳面虧損約35萬元離場，單位期內輕微貶值約4%。

長沙灣泓景臺。（資料圖片／賴南秋攝）

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