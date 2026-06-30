銀龍茶餐廳589萬購沙田兩房　兩年掃11個磚頭　料部分作伙記宿舍

本地食肆擴張步伐停不了，故「兵馬不動糧草先行」，有大型飲食集團入市購住宅作宿舍。銀龍飲食集團相關人士最新斥資589萬元買入沙田好運中心一伙兩房戶，呎價約13,794元。該集團自樓市撤辣至今約兩年間，累掃11個物業，涉資約5,366萬元。據悉，該集團所購入的住宅物業，實則大部分作為員工宿舍。



上述成交單位為沙田好運中心松林閣（A1座）低層G室，實用面積427平方呎，採兩房間隔。據悉，該單位叫價580萬元放盤，惟業主臨場反價9萬元，最終以589萬元易手，呎價約13,794元。

成交單位為沙田好運中心松林閣（A1座）低層G室，實用面積427平方呎，採兩房間隔。（黃學潤攝）

銀龍茶餐廳入市 料作員工宿舍

資料顯示，新買家為「銀龍粉麵茶餐廳有限公司」，其股東及董事均包括有「茶餐廳之父」之稱的銀龍飲食集團主席劉榮坡、及其妻子黃鳳玲。市場消息指，銀龍集團所購入的單位，料大部分用作員工宿舍。

右：銀龍飲食集團主席劉榮坡。（網上圖片）

近兩年間斥資5366萬元掃走11個物業

根據記錄，該集團自2024年樓市撤辣至今，先後共斥資5,366萬元掃走11個物業，物業組合涵蓋住宅及工廈。當中包括荃灣綠楊新邨三伙、天水圍嘉湖山莊三伙及上水名都兩伙單位，亦涵蓋兩個工廈物業，合共涉資5,366萬元。

銀龍飲食集團自2024年樓市撤辣至今，先後共斥資5,366萬元掃走11個物業，物業組合涵蓋住宅及工廈。（網上圖片）

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