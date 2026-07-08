睇中大量潛在租客！投資者630萬執NOVO LAND蝕讓貨　料收3厘回報

住宅租賃市場轉旺，吸引投資者入市執平貨收租。有投資者因睇中屯門區租賃潛力，認為附近有不少機組人員、醫護人員，以及內地學生，決定以630萬元買屯門NOVO LAND兩房戶收租，上手持貨至今3年轉手，帳面輕微蝕讓18萬離場。



NOVO LAND兩房630萬沽

中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，是次成交為NOVO LAND 2B期1B座中層A室，實用面積450平方呎，屬兩房間隔，單位最初以660萬元叫價放盤，最終減價30萬元以630萬元沽出，呎價14,000元，屬市價成交。

屯門Novo Land。（蔡正邦攝）

睇中屯門區租賃潛力 料收3厘回報

至於新買家為外區客，因睇中NOVO LAND樓齡新又鄰近嶺南大學及屯門醫院，加上屯門區聚集大量機組人員、醫護人員，以及內地學生，有感租賃需求有保證，遂決定入市收租，參考同類單位月租約1.5萬元至1.6萬元計，預計租金回報為約3厘。

3年帳面貶值3%

據知，原業主於2023年以648萬元一手買入單位，持貨至今約3年，是之轉手帳面蝕讓18萬元，單位期內貶值2.8%。

屯門NOVO LAND。（資料圖片）

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