銅鑼灣邊寧頓街商廈BIZ AURA淪銀主盤　吳鎮科家族持有、市值4億

市場再有全幢商廈淪為銀主盤。由本港老牌家族持有的銅鑼灣邊寧頓街13號全幢商業大廈BIZ AURA，近期淪為銀主盤被推出公開招標，截標日期為2026年6月9日。據市場消息透露，上述全幢商廈放售價約4億元，將以「現狀」連租約出售。



高力、仲量聯行及植銘資本獲委任聯合代理，以公開招標形式出售區內邊寧頓街13號的全幢商業大廈BIZ AURA。BIZ AURA總建築面積約36,100平方呎，大廈地下至3樓設有獨立專用電梯，4樓更設有特式平台，現獲多間連鎖餐廳及特色食肆承租；5樓至24樓則為寫字樓樓層，每層樓面約1,380方呎，採用一梯一伙及無柱式設計，樓底高度約3.15米。

業主為鎮科集團相關人士

資料顯示，邊寧頓街13號全幢商業大廈BIZ AURA的業主為明順集團有限公司（ASIA SMART HOLDINGS LIMITED），其公司董事為吳力（ERIC），為本港老牌家族鎮科集團創辦人吳鎮科的兒子。據了解，鎮科於於2010年以約3.9億元向鄧成波家族購入物業，其後改建為酒店，現時則為寫字樓物業。

全幢商廈被中國銀行接管

值得留意，全幢商業大廈BIZ AURA目前已被中國銀行接管，而上述商廈業主明順集團有限公司亦顯示為被接管。

銅鑼灣邊寧頓街13號的全幢商業大廈BIZ AURA。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，該物業前身為酒店，現已轉型為商廈，但仍保留了完善的基礎設施，為未來用途轉換提供極大彈性。物業的商業與寫字樓規劃分明，並配備專用商業樓層電梯，可有效分流人潮，減輕高峰時段的壓力，提升整體運作效率。

仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩稱，是次標售項目在短期而言，有穩定租客能提供良好現金流；中期策略上，其硬件配套提高改裝及增值潛力，更好迎合市場需求。長遠來看，核心區全幢商廈供應罕有，此類資產向來深受內地投資者、家族辦公室及高淨值人士追捧。

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