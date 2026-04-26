差估署：去年私樓空置回落至4.3%　九龍城區重災　1.4萬伙無人住

據差估署公佈的《香港物業報告2025》的完整數據，截至去年底，本港整體住宅共錄56,081伙空置單位，空置率按年跌0.2個百分點至4.3%。當中九龍城區（包括啟德發展區）空置率錄得雙位數的10.5%，為18區空置率之冠。



截至去年底，本港私人住宅市場錄得18,448伙新落成單位，較前一年的24,261伙大幅減少24%。與此同時，年內入住量不跌反升，增至19,365個單位，超越了同期的落成量。受惠於此，2025年年底整體住宅空置率按年跌0.2個百分點至4.3%，共錄56,081伙空置私宅單位。值得留意的是，在這些空置單位中，有7,120伙屬於在佔用許可證（入伙紙）發出後，仍未獲發滿意紙或轉讓同意書的單位。

九龍區私宅空置率最為顯著

若按三大區域劃分，九龍區的私宅空置情況最為顯著，整體空置率達5.2%，涉及21,270伙單位。其次新界區的空置率為4.1%，共有22,763伙空置單位；而港島區的私宅空置率為三區最低的3.6%，空置單位數目為12,048個。

（《香港物業報告2025》截圖）

九龍城區空置率10.5% 為全港18區之首

在全港各分區之中，九龍城區（包括啟德發展區）的空置率錄得雙位數的10.5%，為全港18區之首，區內空置單位多達14,091個。這與該區於2025年錄得全港最多的5,224個新落成單位有莫大關連，尤其啟德一帶存在大量新盤供應。譬如新地（0016）天璽．天第1及2期合共提供1,490伙，於2025年6月及11月份入伙；以及新世界柏蔚森第1至3期，合共提供1,305伙，於2025年9月初開始入伙。

啟德天璽．天。（資料圖片）

黃大仙現有單位幾乎被吸納 空置率低至0.3%

而港島南區的空置率亦處於8.9%的偏高水平，相信與黃竹坑站海盈山第4A及4B期涉及800伙，及Blue Coast第3B期涉及642伙，於2025年落成入伙有關。

另一方面，受制於年內少有新供應，黃大仙及葵青區的現有單位幾乎被完全吸納，空置率分別僅為0.3%及0.4%，屬全港最低。

黃竹坑站海盈山。（資料圖片）

新界各區空置率平均

新界區方面，雖然整體落成量達到6,626伙單位，但各區空置率分佈相對平均。離島區、大埔區及元朗區的空置率稍微領先，分別為7.2%、6.6%及6.3%。而年內有2,036伙單位落成的西貢區，其空置率則維持在4.4%水平。

E類大型單位空置率10.2% 情況最為嚴重

而按戶型劃分，實用面積1,722平方呎或以上的E類單位，空置率高達10.2%，涉及2,970伙，其次為實用面積1,076至1,721平方呎的D類單位有4,776伙，空置率為6.7%。數字反映大型單位空置情況嚴重。

至於中小型單位的空置率相對較低，實用面積430至752平方呎的B類單位的空置率僅3.6%，涉及22,378伙，而實用面積429平方呎以下的A類單位為4.4%，涉18,997伙。實用面積753至1,075平方呎的C類單位則為4.5%，涉及空置單位6,960伙。

（《香港物業報告2025》截圖）

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