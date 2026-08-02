內地客「一客三食」　豪斥近4000萬掃屯門凱和山3伙三房戶

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，昨日（1日）錄得內地客「一客三食」個案，豪斥近4,000萬元買入3伙三房戶。



該宗「一客三食」個案，成交全部來自第2座，同屬三房一套連工作間間隔，以迎合家庭客對空間感及實用性的需求，合共套現約3,975萬元。其中，第2座12樓B單位實用面積1,032平方呎，連一個車位成交價為1,350萬元，折實呎價13,081元。

另外兩伙則為第2座11樓E單位實用面積1,023平方呎，連一個車位成交價為1,320萬元，折實呎價12,903元；第2座10樓E單位實用面積1,023平方呎，連一個車位成交價為1,305萬元，折實呎價12,757元。

據悉，買家為內地大家庭，購入3伙單位作自住用途，方便家人日後互相照應。買家一直物色鄰近口岸、交通便利的優質住宅，並希望選擇毗鄰哈羅香港國際學校的低密度豪宅項目。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目推出以來市場反應持續理想，是次錄得大家庭買家「一客三食」連購3伙，反映市場對優質低密度大宅需求持續殷切。

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