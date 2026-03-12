屯門凱和山洋房曝光、設近700呎巨型客飯廳　擬短期招標推｜多圖

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，今日（12日）命名項目14座花園洋房為MORI MANOR 。發展商預告將於短期以招標推出，下周公布銷售安排。同時開放一伙四房連花園天台、實用面積逾2,000平方呎的10號洋房參觀。



路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該批洋房實用面積由2,031至3,419平方呎，屬四房雙套至四房四套間隔，連花園及天台，定價會參考區內洋房，最近成交呎價1.8萬至1.9萬元。至於，凱和山至今已累沽582伙，佔全盤近84%，套現27.5億元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳。

10號洋房設近700平方呎巨型客飯廳

另外，樓盤開放10號洋房予傳媒參觀，實用面積2,031平方呎，屬四房雙套間隔，連552平方呎私人花園及399平方呎天台。全屋用色柔和典雅，擁前後花園設計，巨型客飯廳長逾11米，寬逾5.5米，實用面積近700平方呎的客飯廳，可容納八人的圓型餐桌，有4.55米特高層與層之間的高度設計與落地玻璃趟門設計。

設近700平方呎巨型客飯廳。

整層二樓屬主人套房 以法式貴族金棕色為主軸

至於寢室區，包括套房、睡房、書房，並設有南北對流設計的寬敞平台及露台。整層二樓為主人套房，並配備大型落地玻璃趟門連接寬敞的南北平台。至於主人浴室採用天然石材及酒店式雙洗手盆，設有獨立浴缸、淋浴間及對外窗戶。