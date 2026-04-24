屯門凱和山四房現樓示位曝光！採法式優雅風格　私人天台內置樓梯

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，開放一伙連傢俬四房雙套單位，及一伙四房頂層天台現樓示位予傳媒參觀。發展商透露，示位將即日開放予公眾參觀。



法式優雅設計風格 客飯廳設寬闊中島台

是次開放的連傢俬現樓示範單位位於凱和山第2座17樓A單位，實用面積1,474平方呎，屬四房雙套間隔，配以最高可達3.4米層與層之間高度，以法式優雅風格為設計主軸。

客飯廳空間寬敞開揚，長約8.3米、闊約4.3米 ，外連55平方呎露台，將山景及海景引進室內。單位採用中西雙廚房設計，配備寬闊中島台；客飯廳亦擺放長形大理石餐桌，而飯廳位置可擺放八人長餐桌。

↓↓凱和山第2座17樓A單位↓↓

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主人房可三邊下床 套廁設雙人洗手盆

主人套房長約5米、闊約3.5米，空間寬闊，擺放雙人床後仍可三邊下床，擁約270度景觀，外望開揚海岸線與山巒景致。房間以米色及象牙色為基調，融入金色元素。另外，主人套廁設雙人洗手盆及浴缸。

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設女兒及男生房 配以不同風格油漆

至於其他睡房部分，其中一間睡房長約3.3米、闊約2.2米，打造成以鼠尾草綠為主調的書房，配合窗邊長椅設計，既可作閱讀與工作用途，亦可靈活轉換為客房，提升空間使用彈性。

另一間為女兒套房設計，長約3.6米、闊約3.15米，以柔和粉紅色調為主軸。第三間睡房長約3.3米、闊約2.2米，以清新自然的淺綠色為主調的男生房，配搭柔和布藝與簡約線條設計。

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空間開揚闊落

另一伙為清水特色戶示位，位於第2座19樓A單位，實用面積1,472平方呎，屬四房雙套連工作間及洗手間間隔，連1,230平方呎天台，外望黃金海岸天際綫。

單位客飯廳長約8.3米、闊約4.3米，配以最高可達3.4米層與層之間高度，空間開揚闊落。單位採用中西雙廚房設計，配備寬闊中島台，配備德國廚電配置，包括嵌入式焗爐、蒸爐及酒櫃等設備，部分更可連接「Miele App」，實現智能化家居管理。主人套房擁約270度環迴景觀，外望開揚海岸線與山巒景致，套廁設雙人洗手盆及浴缸。

↓↓凱和山第2座19樓A單位↓↓

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設1230呎私人天台 內置樓梯上落

值得留意，該頂層單位附連私人天台，並設內置樓梯供住戶直達天台，面積達1,230平方呎，空間開揚遼闊。

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