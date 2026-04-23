屯門凱和山短期上載新銷售安排　標售四房天台戶　意向呎價1.8萬

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，今日（23日）開放兩伙現樓示位予傳媒參觀。發展商透露，該項目累售585伙，套現逾29億元，將於短期內上載新銷售安排，擬招標發售四房雙套大宅，其中天台特色戶意向呎價為1.8萬元，相信能創項目呎價新高。



路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目部署推出位於第2座的分層大宅，僅設三房一套及四房雙套間隔。發展商於今日（23日）開放其中四房雙套及四房雙套連天台現樓示位予傳媒參觀，即日開放予公眾預約參觀。

短期內上載新銷售安排 四房天台戶意向呎價約1.8萬

顏景鳳續指，項目有機會短期內上載新一份銷售安排，該批單位全數為四房雙套戶型，實用面積介乎1,472至1,474平方呎，將以招標形式發售。

她透露，此批單位會包括今日開放參觀的頂層天台特色戶，由於項目僅設4伙天台單位，亦屬屯門區內罕見戶型，故招標意向價為近2,600萬元，意向呎價約1.8萬元，相信能再創項目呎價新高。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳。（李煥好攝）

累售585伙套現逾29億 買家不乏新香港人

銷情方面，凱和山至今累售585伙，佔全盤逾84%，合共套現29.08億元。早前項目亦推出花園洋房，新近連沽3伙實用面積 3,114平方呎的洋房，買家皆為新香港人，呎價高見17,101元，創項目呎價新高記錄。當中一組為家庭客，斥資逾億元大手購入12 號洋房及15 號洋房，全部為四房四套間隔，成交價高達逾5,300萬元。

顏景鳳：欲追回大市跌幅

談及近期市況，顏景鳳指出，本港樓價於過去三年一度跌近三成，但近期樓市轉好，觀察到不少發展商銷情理想並有加價做法，因此集團亦要「追返落後」，推出項目樓王單位應市，並對項目成交價有信心。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳。（李煥好攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。